Трамп запретил Гарварду принимать иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, а также потребовала, чтобы уже обучающиеся иностранцы перевелись в другие учебные заведения. Об этом говорится в заявлении министерства внутренней безопасности США.