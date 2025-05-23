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Трамп запретил Гарварду принимать иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, а также потребовала, чтобы уже обучающиеся иностранцы перевелись в другие учебные заведения. Об этом говорится в заявлении министерства внутренней безопасности США.

Гарварду запретили принимать иностранных студентов.

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, а также потребовала, чтобы уже обучающиеся иностранцы перевелись в другие учебные заведения. Об этом говорится в заявлении министерства внутренней безопасности США.

«Гарвард больше не может принимать иностранных студентов, а нынешние иностранные студенты должны перевестись или потерять свой законный статус», — говорится в заявлении ведомства передает CNN. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм поручила своему департаменту прекратить сертификацию Гарварда по программе студентов и посетителей по обмену, выполнив ранее данное университету предупреждение.