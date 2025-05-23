Ограничения на полеты вновь ввели в аэропорту Домодедово

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и отправку самолетов в столичном аэропорте Домодедово. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 00:06 МСК введены в аэропорту Домодедово, — передает Telegram-канал Представитель Росавиации.
Ранее ограничения ввели и на работу аэропорта Внуково. Прошедшей ночью в столичных авиагаванях Жуковском и Домодедове были временно ограничены прием и отправка воздушных судов. Позднее Росавиация объявила, что сняла ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэропорту Владимира (Семязино).
В Министерстве обороны России сообщили, что в период с 20:00 20 мая до 8:00 22 мая по московскому времени российские силы ПВО уничтожили 485 украинских дронов над российскими регионами. Кроме того, за прошедшие 12 часов ВС РФ сбили 159 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Больше всего дронов ликвидировали над Орловской областью — 54 беспилотника.