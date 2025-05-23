Ограничения на полеты вновь ввели в аэропорту Домодедово

В Министерстве обороны России сообщили, что в период с 20:00 20 мая до 8:00 22 мая по московскому времени российские силы ПВО уничтожили 485 украинских дронов над российскими регионами. Кроме того, за прошедшие 12 часов ВС РФ сбили 159 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Больше всего дронов ликвидировали над Орловской областью — 54 беспилотника.