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Хинштейн: Число пострадавших от удара ВСУ по Льгову достигло 16 человек

Из 16 пострадавших от удара ВСУ во Льгове 14 человек находятся в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 22 мая украинские военные нанесли удары по территории Курской области. Пострадали жители города Льгов. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, ранены 16 человек. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате массированной атаки также повреждены 30 частных домов. Помимо прочего, в 26-ти квартирах выбиты окна. Среди пострадавших зафиксировано двое детей. Из 16 раненых 14 человек находятся в больнице.

«Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии — наши врачи делают всё, чтобы их спасти. Два человека отпущены на амбулаторное лечение: у них легкие ссадины после обстрела», — оповестил Александр Хинштейн.

Кроме того, в результате атаки ВСУ погибла жительница Запорожской области. Украинские боевики ударили по автомобилю.