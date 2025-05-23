Хинштейн: Число пострадавших от удара ВСУ по Льгову достигло 16 человек

«Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии — наши врачи делают всё, чтобы их спасти. Два человека отпущены на амбулаторное лечение: у них легкие ссадины после обстрела», — оповестил Александр Хинштейн.