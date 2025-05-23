Росавиация ограничила работу аэропорта Жуковский

В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что в период с 20:00 20 мая до 8:00 22 мая по московскому времени российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 485 украинских дронов над регионами страны. Кроме того, за прошедшие 12 часов российские войска сбили 159 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Больше всего дронов было ликвидировано над Орловской областью — 54 беспилотника.