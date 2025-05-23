Росавиация ограничила работу аэропорта Жуковский

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) временно ограничило прием и отправку авиарейсов в столичном аэропорте Домодедово. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23:55 МСК введены в аэропорту Жуковский, — передает Telegram-канал Представитель Росавиации.
Ранее ведомство ограничило работу авиагавани Внуково и аэропорта Домодедово. Ночью 22 мая в Жуковском и Домодедове приостановили прием и отправку воздушных судов. Позднее Росавиация объявила о снятии ограничений на работу московских аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэропорту Владимира (Семязино).
В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что в период с 20:00 20 мая до 8:00 22 мая по московскому времени российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 485 украинских дронов над регионами страны. Кроме того, за прошедшие 12 часов российские войска сбили 159 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Больше всего дронов было ликвидировано над Орловской областью — 54 беспилотника.