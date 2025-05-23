Собянин сообщил о ликвидации еще шести вражеских БПЛА, летевших к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбито шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — передает Telegram-канал Собянина.
Ранее мэр Москвы сообщил о ликвидации трех вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону столицы, а до этого — об уничтожении еще восьми дронов ВСУ.
22 мая в Министерстве обороны России сообщили, что в период с 20:00 20 мая до 8:00 22 мая по московскому времени российские средства ПВО уничтожили 485 украинских беспилотников над регионами страны. Кроме того, за прошедшие 12 часов российские войска сбили 159 дронов Вооруженных сил Украины над территорией России. Больше всего БПЛА было ликвидировано над Орловской областью — 54 беспилотника.