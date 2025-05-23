Собянин сообщил о ликвидации еще шести вражеских БПЛА, летевших к Москве

22 мая в Министерстве обороны России сообщили, что в период с 20:00 20 мая до 8:00 22 мая по московскому времени российские средства ПВО уничтожили 485 украинских беспилотников над регионами страны. Кроме того, за прошедшие 12 часов российские войска сбили 159 дронов Вооруженных сил Украины над территорией России. Больше всего БПЛА было ликвидировано над Орловской областью — 54 беспилотника.