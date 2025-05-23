Собянин: ПВО сбила шесть беспилотников на подлете к Москве

БПЛА ВСУ атакуют Москву.
Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
«Сегодня ночью силами противовоздушной обороны Минобороны РФ на подлете к Москве были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Ранее системы ПВО уже отражали атаки беспилотников на Москву, в результате которых также были введены временные ограничения на взлет и посадку в подмосковном аэропорту Жуковский и отмечались перебои в работе связи в Московской области. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков после подобных инцидентов.