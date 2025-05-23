Собянин: ПВО сбила шесть беспилотников на подлете к Москве

Ранее системы ПВО уже отражали атаки беспилотников на Москву, в результате которых также были введены временные ограничения на взлет и посадку в подмосковном аэропорту Жуковский и отмечались перебои в работе связи в Московской области. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков после подобных инцидентов.