Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: ПВО сбила шесть беспилотников на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

БПЛА ВСУ атакуют Москву.

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами противовоздушной обороны Минобороны РФ на подлете к Москве были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее системы ПВО уже отражали атаки беспилотников на Москву, в результате которых также были введены временные ограничения на взлет и посадку в подмосковном аэропорту Жуковский и отмечались перебои в работе связи в Московской области. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков после подобных инцидентов.