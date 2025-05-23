Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате ракетного удара по Льгову, произошедшего накануне, пострадали 16 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.
«Число пострадавших в результате ракетного удара по Льгову увеличилось до 16. 14 раненых получают помощь в Курской областной больнице, среди них двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, состояние четверых из пострадавших тяжёлое», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Врио губернатора добавил, что двое человек были отпущены на амбулаторное лечение с легкими травмами после обстрела.
«По состоянию на 23:00 22 мая в результате атаки повреждения получили 30 частных домов, в 26 квартирах (в 3 многоквартирных домах) выбиты окна. Также пострадали два магазина и автомойка, а 14 легковых и 9 грузовых автомобилей получили различные повреждения», — уточнил губернатор.