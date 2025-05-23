Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек

«Число пострадавших в результате ракетного удара по Льгову увеличилось до 16. 14 раненых получают помощь в Курской областной больнице, среди них двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, состояние четверых из пострадавших тяжёлое», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.