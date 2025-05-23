Дроны ВСУ третий день пытаются атаковать Москву и российские регионы. Онлайн-трансляция

Украина атакует беспилотниками разные регионы России, в том числе и Москву.
В ночь на 23 мая несколько регионов России подверглись многочисленным атакам беспилотников ВСУ. Кроме того, в столичных аэропортах вводятся временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее, где сбивают дроны ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.
02:50 Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.