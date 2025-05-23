Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ третий день пытаются атаковать Москву и российские регионы. Онлайн-трансляция

В ночь на 23 мая несколько регионов России подверглись многочисленным атакам беспилотников ВСУ. Кроме того, в столичных аэропортах вводятся временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее, где сбивают дроны ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.

Украина атакует беспилотниками разные регионы России, в том числе и Москву.

В ночь на 23 мая несколько регионов России подверглись многочисленным атакам беспилотников ВСУ. Кроме того, в столичных аэропортах вводятся временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее, где сбивают дроны ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.

02:50 Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.