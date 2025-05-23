Губернатор Миляев: ПВО вновь отражают атаку беспилотников на Тульскую область

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об очередной атаке беспилотников ВСУ на регион. Он отметил, что средства ПВО отражают уже пятнадцатый обстрел за день. С таким предупреждением Дмитрий Миляев выступил в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что беспилотная опасность на территории Тульской области сохраняется. Губернатор напомнил жителям о бдительности. Он порекомендовал соблюдать меры безопасности и обращаться в «112» в экстренных ситуациях.
«За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников. Будьте внимательны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности», — написал Дмитрий Миляев.
ВСУ также ударили по Рязанской области. Серия атак произошла 21 мая. В результате силами ПВО подавлено 15 беспилотников.