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Губернатор Миляев: ПВО вновь отражают атаку беспилотников на Тульскую область

На территории Тульской области сохраняется беспилотная опасность.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об очередной атаке беспилотников ВСУ на регион. Он отметил, что средства ПВО отражают уже пятнадцатый обстрел за день. С таким предупреждением Дмитрий Миляев выступил в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что беспилотная опасность на территории Тульской области сохраняется. Губернатор напомнил жителям о бдительности. Он порекомендовал соблюдать меры безопасности и обращаться в «112» в экстренных ситуациях.

«За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников. Будьте внимательны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности», — написал Дмитрий Миляев.

ВСУ также ударили по Рязанской области. Серия атак произошла 21 мая. В результате силами ПВО подавлено 15 беспилотников.