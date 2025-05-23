Губернатор Миляев: ПВО вновь отражают атаку беспилотников на Тульскую область

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об очередной атаке беспилотников ВСУ на регион. Он отметил, что средства ПВО отражают уже пятнадцатый обстрел за день. С таким предупреждением Дмитрий Миляев выступил в Telegram-канале.