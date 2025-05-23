Собянин: силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву

Российские военные сбили ещё шесть беспилотных летательных аппаратов, которые летели на российскую столицу, заявил мэр Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что на месте падения обломков БПЛА находятся экстренные службы.
«ПВО Минобороны сбито шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram.
Накануне силы противовоздушной обороны неоднократно ликвидировали беспилотные летательные аппараты, летевшие на Москву.
Ранее Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника Вооружённых сил Украины, которые направлялись в сторону Москвы.