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Уничтожено шесть вражеских дронов, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

Силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены. В настоящее время экстренные службы работают на местах падения обломков.

«ПВО Минобороны сбито шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Напомним, что ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю в Запорожской области, в результате чего погибла женщина 1990 года рождения, а четверо детей получили ранения.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 159 украинских БПЛА.