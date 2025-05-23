Уничтожено шесть вражеских дронов, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены. В настоящее время экстренные службы работают на местах падения обломков.
«ПВО Минобороны сбито шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Напомним, что ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю в Запорожской области, в результате чего погибла женщина 1990 года рождения, а четверо детей получили ранения.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 159 украинских БПЛА.