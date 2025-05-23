Хинштейн: Число пострадавших при ударе ВСУ по Льгову возросло до 16 человек

Сразу после атаки ВСУ сотрудники администрации Льгова и ремонтные бригады обошли территорию. По словам Хинштейна, в результате атаки повреждения получили 30 частных домой, в 26-ти квартирах выбило окна. Кроме того, в связи с ударом украинских войск пострадали два магазина и автомойка, также различные повреждения получили 14 легковых и 9 грузовых автомобилей.