Хинштейн: Число пострадавших при ударе ВСУ по Льгову возросло до 16 человек

Количество пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Льгов Курской области увеличилось до 16 человек. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
— 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии — наши врачи делают все, чтобы их спасти! — рассказал Хинштейн.
Он добавил, что двух курян, получивших после обстрела легкие ссадины, отпустили на амбулаторное лечение.
Сразу после атаки ВСУ сотрудники администрации Льгова и ремонтные бригады обошли территорию. По словам Хинштейна, в результате атаки повреждения получили 30 частных домой, в 26-ти квартирах выбило окна. Кроме того, в связи с ударом украинских войск пострадали два магазина и автомойка, также различные повреждения получили 14 легковых и 9 грузовых автомобилей.
Хинштейн пообещал проведать раненых горожан после своего возвращения, об этом он написал в своем Telegram-канале.
ВСУ атаковали Льгов 22 мая, ударив по трассе Курск — Рыльск. Ранее врио губернатора Курской области сообщил, что в результате атаки травмы получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко объявила о возбуждении уголовного дела по факту атаки ВСУ Льгова.