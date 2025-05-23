Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову увеличилось до 16

«Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжёлом состоянии — наши врачи делают всё, чтобы их спасти», — написал он в Telegram.