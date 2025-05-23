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Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову увеличилось до 16

14 пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы.

16 человек получили травмы в результате атаки Вооружённых сил Украины по городу Льгову, который расположен в Курской области, проинформировал Александр Хинштейн.

Врио губернатора региона уточнил, что 14 пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы.

«Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжёлом состоянии — наши врачи делают всё, чтобы их спасти», — написал он в Telegram.

Хинштейн добавил, что два человека лечатся амбулаторно.

По данным на 23:00, в результате удара повреждены 30 частных домов. Кроме того, в трёх многоквартирных домах в 26 квартирах выбиты окна. Помимо этого, повреждения получили автомойка, два магазина, а также автомобили.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта, совершённого Вооружёнными силами Украины в городе Льгове. В ведомстве подчеркнули, что в качестве целей были выбраны гражданские объекты.