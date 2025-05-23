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ПВО уничтожила 37 БПЛА в Тульской области за двое суток

Системы противовоздушной обороны за последние двое суток отразили 15 атак беспилотников в Тульской области.

Системы противовоздушной обороны за последние двое суток отразили 15 атак беспилотников в Тульской области. По данным губернатора Дмитрия Миляева, за это время уничтожено 37 вражеских дронов.

Глава региона предупредил, что угроза воздушных атак сохраняется, и призвал жителей сохранять бдительность.

«Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников», написал глава региона.

Напомним, что обломки сбитого украинского беспилотника упали в жилом районе на окраине города Иванова.

Ранее было уничтожено шесть вражеских дронов, летевших на Москву.