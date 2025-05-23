Найдена еще одна жертва отравителя из электричек

Серийный отравитель Алексей Выговский, на счету которого десятки жизней, снова стал объектом расследования. Сотрудники транспортной полиции выяснили его причастность к смерти пассажира в мае 2008 года. Об этом пишут «Известия».
В ближайшее время Выговского ожидает новый судебный процесс — это будет уже третий приговор за отравления. В 2011 году Раменский городской суд приговорил его к 22 годам и трем месяцам лишения свободы за 28 отравлений, 15 из которых закончились летальным исходом. В 2023 году его вина была установлена еще в 44 эпизодах, что привело к увеличению срока наказания всего на три месяца и штрафу в 550 тыс. рублей. Ему инкриминировали разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью, однако убийства не вменялись из-за отсутствия доказательств умысла на причинение смерти.
— Наказание за новые эпизоды будет назначено согласно статьям 69 и 70 УК РФ, — пояснил адвокат Павел Корнияко. — Если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, окончательное наказание будет определяться путем частичного или полного сложения.
Согласно закону, максимальный срок наказания не может превышать половину максимального срока за наиболее тяжкое преступление. При этом неотбытая часть наказания по предыдущему приговору может быть присоединена к новому.
— Также закон требует приведения приговора в соответствие с новыми нормами, если они улучшают положение осужденного, — добавил адвокат.
Уголовный кодекс РФ ограничивает максимальный срок наказания по совокупности приговоров 30 годами, более длительные сроки возможны только за особо тяжкие преступления.
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