Найдена еще одна жертва отравителя из электричек

В ближайшее время Выговского ожидает новый судебный процесс — это будет уже третий приговор за отравления. В 2011 году Раменский городской суд приговорил его к 22 годам и трем месяцам лишения свободы за 28 отравлений, 15 из которых закончились летальным исходом. В 2023 году его вина была установлена еще в 44 эпизодах, что привело к увеличению срока наказания всего на три месяца и штрафу в 550 тыс. рублей. Ему инкриминировали разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью, однако убийства не вменялись из-за отсутствия доказательств умысла на причинение смерти.