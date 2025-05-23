В РФ из Колумбии экстрадировали обвиняемого в краже украшений в Пулково

Гражданина Колумбии, разыскиваемого за крупную кражу, был экстрадирован в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мужчина находился в международном розыске по обвинению в совершении преступления на территории России.
По данным следствия, в 2012 году злоумышленник вместе с другими колумбийцами совершил кражу ювелирных украшений и личных вещей граждан России и Турции в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Общая сумма ущерба превысила 33 миллиона рублей. После преступления он скрылся за границей, избегая правосудия.
Сегодня в аэропорту Боготы представители колумбийских властей передали задержанного российским правоохранительным органам для дальнейшей доставки в Россию. Этот шаг стал результатом совместных усилий правоохранительных служб обеих стран по обеспечению международной ответственности за преступления.
Ранее в ДНР был заочно осужден за наемничество гражданин Колумбии Руда Луис Мигель Ортиз. Он был приговорен к 13 с половиной годам колонии строгого режима.