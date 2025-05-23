В РФ из Колумбии экстрадировали обвиняемого в краже украшений в Пулково

По данным следствия, в 2012 году злоумышленник вместе с другими колумбийцами совершил кражу ювелирных украшений и личных вещей граждан России и Турции в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Общая сумма ущерба превысила 33 миллиона рублей. После преступления он скрылся за границей, избегая правосудия.