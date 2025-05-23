ЕС вводит пошлины для Украины

Ранее Евросоюз временно отменил тарифы на украинский импорт, однако в последние недели обсуждался возврат пошлин из-за недовольства европейских фермеров, особенно из Польши. Решение о введении новых тарифов, по данным европейских СМИ, может существенно повлиять на экономику Украины, поскольку отменяются специальные торговые условия, действовавшие до этого времени.