WSJ: США планируют вывести тысячи своих военных из Южной Кореи

«Разрабатываемый Пентагоном вариант заключается в выводе 4,5 тысяч военнослужащих и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе. В том числе включая остров Гуам. Идея готовится к рассмотрению президентом Дональдом Трампом в рамках неофициального обзора политики по отношению к Северной Корее», — сообщили WSJ источники. Уточняется, что данное предложение пока еще не поступило на рассмотрение президента.