Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

В отличие от традиционных методов, требующих около двух месяцев для акклиматизации, команда Карнса использовала ксенон и смогла подняться всего за пять дней. Позже министр заявил, что он чрезвычайно горд тем, что побил рекорд быстрого восхождения без предварительной акклиматизации.