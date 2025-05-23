Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала начали расследование деятельности британской группы альпинистов, среди которых были бывшие военные и один министр, которые за рекордно короткое время поднялись на вершину Эвереста, не предупредив о применении специального допинга — ксенона.
Об этом сообщил глава туристического ведомства страны Нараян Прасад Регми. По его словам, использование такого вещества для облегчения акклиматизации вызывает серьезные вопросы и нарушает установленные правила.
Как сообщает издание Telegraph, министр по делам ветеранов Эл Карнс входил в состав группы бывших солдат британских спецподразделений, которые в среду установили британский флаг на вершине Эвереста.
В отличие от традиционных методов, требующих около двух месяцев для акклиматизации, команда Карнса использовала ксенон и смогла подняться всего за пять дней. Позже министр заявил, что он чрезвычайно горд тем, что побил рекорд быстрого восхождения без предварительной акклиматизации.
Непальское руководство подчеркнуло, что расследует деятельность туристического агентства и альпинистов, использовавших ксенон для достижения вершины. Глава ведомства отметил, что правительство вызовет всех участников этого инцидента, включая британского министра, и примет меры в соответствии с законом.
Ранее власти Непала запретили одиночные восхождения на Эверест и другие вершины высотой более 8 тыс. метров. Теперь для восхождения на Эверест на каждых двух человек должен быть назначен один гид.