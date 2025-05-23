Новую атаку вражеских беспилотников отразили в Тульской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили 15-ю атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области, за двое суток ВС РФ ликвидировали 37 вражеских беспилотников. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
— В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников. Будьте внимательны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности, — написал Миляев в своем Telegram-канале.
20 мая появились сообщения от жителей Тульской области о громких звуках взрывов в небе. Позднее в регионе ввели план «Ковер». В тот же день Дмитрий Миляев сообщил о ликвидации вражеского беспилотника, затем он заявил, что в Туле зафиксировали падение обломков сбитого дрона. По предварительным данным, никто не пострадал.
22 мая один из украинских беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе Тулы, в результате чего жилые и нежилые здания получили повреждения.