Новую атаку вражеских беспилотников отразили в Тульской области

20 мая появились сообщения от жителей Тульской области о громких звуках взрывов в небе. Позднее в регионе ввели план «Ковер». В тот же день Дмитрий Миляев сообщил о ликвидации вражеского беспилотника, затем он заявил, что в Туле зафиксировали падение обломков сбитого дрона. По предварительным данным, никто не пострадал.