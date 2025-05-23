Трамп вел себя, как мафиози во время переговоров с Украиной

«Это был спокойный разговор, как в фильме о мафии, в которых люди в темных костюмах тихо решают вопросы жизни и смерти. Конечно, мы видели все публикации президента Трампа в Truth Social. Но если убрать из этого эмоции, это просто указывало на сильную заинтересованность в данном соглашении здесь и сейчас», — отметил Качка передает британская газета The Times.