Трамп подтвердил свое участие в саммите НАТО в Гааге

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп может отказаться от участия в саммите НАТО, если европейские страны не согласятся увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Новый посол США при НАТО Мэтью Витакер активно продвигает эту позицию на переговорах с союзниками, а эксперты отмечают, что подобные требования и угрозы бойкота являются частью давления Вашингтона на партнеров по альянсу.