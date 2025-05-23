Китай заинтересовался исконно русским проектом

Однако издание отмечает, что пока Китай не спешит с крупными инвестициями в арктический проект, хотя активность китайских компаний на СМП растет — в 2024 году число их рейсов почти удвоилось. Как пояснил эксперт ИМЭМО РАН Сергей Луконин, Пекин полностью переключится на СМП лишь при серьезном конфликте в Тихом океане. Пока маршрут остается для Китая одним из способов снизить риски.