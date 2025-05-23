Артамонов сообщил о ликвидации дронов над Липецкой областью

Он рекомендовал горожанам отойти от окон домов. Также губернатор не исключил временное ограничение работы мобильного интернета в регионе и объяснил возможные неполадки необходимостью повышения эффективности защиты от беспилотников противника, об этом он написал в своем Telegram-канале.