Артамонов сообщил о ликвидации дронов над Липецкой областью

Над городом Ельцом Липецкой области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
— Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей, — добавил Артамонов.
Он рекомендовал горожанам отойти от окон домов. Также губернатор не исключил временное ограничение работы мобильного интернета в регионе и объяснил возможные неполадки необходимостью повышения эффективности защиты от беспилотников противника, об этом он написал в своем Telegram-канале.
23 мая губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ВС РФ отразили 15-ю атаку украинских войск в регионе и за двое суток ликвидировали 37 вражеских дронов.
В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин доложил о ликвидации шести беспилотников ВСУ, летевших в сторону столицы. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.