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Обломки БПЛА упали в Ельце в Липецкой области, вызвав возгорание

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были сбиты в небе над Ельцом, упали на территорию промышленной зоны, что привело к возгоранию.

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были сбиты в небе над Ельцом, упали на территорию промышленной зоны, что привело к возгоранию. В настоящее время проводится эвакуация людей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«БПЛА были сбиты над Ельцом, и их обломки упали в промышленной зоне, вызвав пожар. На месте происшествия работают оперативные службы, идет эвакуация», — написал он в своем телеграм-канале.

Артамонов также отметил, что атака украинских БПЛА продолжается, и для их отражения задействованы силы ПВО и авиация. Жителей города призвали не подходить к окнам.

Губернатор добавил, что в Ельце могут временно ограничить работу мобильного интернета для повышения эффективности защиты от беспилотников.