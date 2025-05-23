Обломки БПЛА упали в Ельце в Липецкой области, вызвав возгорание

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были сбиты в небе над Ельцом, упали на территорию промышленной зоны, что привело к возгоранию. В настоящее время проводится эвакуация людей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«БПЛА были сбиты над Ельцом, и их обломки упали в промышленной зоне, вызвав пожар. На месте происшествия работают оперативные службы, идет эвакуация», — написал он в своем телеграм-канале.
Артамонов также отметил, что атака украинских БПЛА продолжается, и для их отражения задействованы силы ПВО и авиация. Жителей города призвали не подходить к окнам.
Губернатор добавил, что в Ельце могут временно ограничить работу мобильного интернета для повышения эффективности защиты от беспилотников.