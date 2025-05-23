Обломки БПЛА упали в Ельце в Липецкой области, вызвав возгорание

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были сбиты в небе над Ельцом, упали на территорию промышленной зоны, что привело к возгоранию. В настоящее время проводится эвакуация людей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.