В Ельце Липецкой области произошло возгорание в промзоне после падения БПЛА

Украинские БПЛА атаковали Липецкую область. Под удар попал город Ельц. Упавшие фрагменты дронов упали в промышленной зоне, чем вызвали возгорание. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уведомил, что на месте падения обломков работают оперслужбы, производится эвакуация людей. Кроме того, на территории Ельца могут быть временные отключения мобильного интернета, предупредил губернатор.
«Противник продолжает атаку беспилотниками. Работают ПВО и наша авиация. Не подходите к окнам. В городе возможно временное ограничение работы мобильного интернета. Это необходимо для повышения эффективности защиты от БПЛА», — оповестил Игорь Артамонов.
Между тем, ВСУ атакуют дронами и другие регионы РФ. Так, за 21 мая силы ПВО сбили 15 беспилотников над Рязанской областью.