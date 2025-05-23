Суд привлечет певицу-иноагента к ответственности

Мария Максакова-Игенбергс ранее уже привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и была оштрафована на 50 тысяч рублей. Кроме того, в отношении нее возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства, и она заочно взята под стражу. Также певица проиграла судебный спор о квартире стоимостью 200 миллионов рублей своим детям.