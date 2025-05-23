ЦТАК: специальная группа начала расследование аварии с эсминцем в КНДР

В Северной Корее проводится расследование аварии с эсминцем, об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
В материале сказано, что «первичный осмотр судна подтвердил отсутствие серьёзных разрушений». Ожидается, что на восстановление эсминца потребуется около десяти дней.
Расследование проводит специальная группа.
«Правый борт корабля был поцарапан, а через кормовую часть внутрь попал небольшой объем морской воды. В состав группы по расследованию включены орган прокуратуры и соответствующие специалисты», — говорится в публикации.
Напомним, инцидент случился на судостроительном заводе в портовом городе Чхонджине. Корма корабля преждевременно сошла с направляющих, и он сел на мель.
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал случившееся преступной халатностью, а также серьёзной аварией, вызванной «чистой небрежностью и безответственностью».