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ЦТАК: специальная группа начала расследование аварии с эсминцем в КНДР

Новый эсминец КНДР не получил серьёзных повреждений.

Источник: Аргументы и факты

В Северной Корее проводится расследование аварии с эсминцем, об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

В материале сказано, что «первичный осмотр судна подтвердил отсутствие серьёзных разрушений». Ожидается, что на восстановление эсминца потребуется около десяти дней.

Расследование проводит специальная группа.

«Правый борт корабля был поцарапан, а через кормовую часть внутрь попал небольшой объем морской воды. В состав группы по расследованию включены орган прокуратуры и соответствующие специалисты», — говорится в публикации.

Напомним, инцидент случился на судостроительном заводе в портовом городе Чхонджине. Корма корабля преждевременно сошла с направляющих, и он сел на мель.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал случившееся преступной халатностью, а также серьёзной аварией, вызванной «чистой небрежностью и безответственностью».