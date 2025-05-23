Новый иноагентский протокол завели на певицу Максакову

6 февраля в отношении Марии Максаковой*, уехавшей на Украину в 2017 году, возбудили новое уголовное дело из-за нарушения обязательств певицы относительно закона об иностранных агентах. По данным правоохранительных органов, Максакова* не ставила маркировку на свои материалы, опубликованные на видеохостинге YouTube, в соответствии с установленными требованиями.