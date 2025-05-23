Новый иноагентский протокол завели на певицу Максакову

В Пресненский суд Москвы в пятницу, 23 мая, поступил новый административный протокол в отношении российской оперной певицы Марии Максаковой* за нарушение иноагентского законодательства.
— Протокол в отношении Максаковой-Игенбергс М. П.* зарегистрирован судом 21 мая, — говорится в сообщении.
Причиной составления протокола стало непредставление иностранным агентом информации о себе в уполномоченный орган, артистке грозит штраф суммой от 30 до 50 тысяч рублей, передает РИА Новости.
6 февраля в отношении Марии Максаковой*, уехавшей на Украину в 2017 году, возбудили новое уголовное дело из-за нарушения обязательств певицы относительно закона об иностранных агентах. По данным правоохранительных органов, Максакова* не ставила маркировку на свои материалы, опубликованные на видеохостинге YouTube, в соответствии с установленными требованиями.
11 декабря 2024 года Пресненский суд Москвы заочно арестовал Марию Максакову* по обвинению в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.
*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.