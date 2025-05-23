Собянин: Военные ликвидировали еще три БПЛА на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Военные сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — передает Telegram-канал главы города.
Ранее он сообщил о ликвидации шести дронов ВСУ, летевших в сторону столицы, и отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
В тот же день губернатор Тульской области Дмитрий Миляев доложил об отражении 15-й атаки украинских войск в регионе. Кроме того, за двое суток ВС РФ ликвидировали 37 беспилотников противника над регионом.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил об уничтожении украинских беспилотников над городом Ельцом. Он добавил, что обломки дронов упали в промышленной зоне, вызвав пожар. На месте происшествия работают оперативные службы и идет эвакуация людей.