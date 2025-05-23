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Военэксперт Ходаренок: ответ на атаки дронов ВСУ будет скорым и разрушительным

Россия скоро ответит, а массированные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и этот удар будет страшным и разрушительным. Такое мнение высказала российский военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок, комментируя последствия недавних атак дронов и эффективность действующей системы ПВО.

Россия ответит на удары ВСУ по столице и крупным городам.

Россия скоро ответит, а массированные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и этот удар будет страшным и разрушительным. Такое мнение высказала российский военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок, комментируя последствия недавних атак дронов и эффективность действующей системы ПВО.

«Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины», — отметил военный обозреватель в интервью «Газете.Ru». Он также добавил, что украинские системы ПВО находятся в неудовлетворительном состоянии и не способны эффективно защищать Киев и наиболее важные объекты страны.

Ранее массированные атаки украинских беспилотников по российским регионам рассматривались экспертами как политический сигнал со стороны президента Украины Владимира Зеленского и попытку давления на Россию во время переговоров по урегулированию конфликта. Российские силы ПВО за последние сутки сбили более 500 дронов, а система противовоздушной обороны продолжает совершенствоваться для противодействия новым угрозам со стороны Украины.