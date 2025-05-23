Военэксперт Ходаренок: ответ на атаки дронов ВСУ будет скорым и разрушительным

«Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины», — отметил военный обозреватель в интервью «Газете.Ru». Он также добавил, что украинские системы ПВО находятся в неудовлетворительном состоянии и не способны эффективно защищать Киев и наиболее важные объекты страны.