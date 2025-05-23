В «Рособоронэкспорте» ответили на слухи о срыве поставок С-400 в Индию

Контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 между Россией и Индией был подписан в октябре 2018 года на сумму 5,43 миллиарда долларов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее отмечал, что эти системы значительно усилили противовоздушную оборону страны на фоне напряженности с Пакистаном и повысили уровень национальной безопасности.