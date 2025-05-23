Минобороны требует с РЖД десятки миллионов рублей

Ранее Министерство обороны уже обращалось в Арбитражный суд Москвы с исками к другим компаниям, в частности к АО «Военторг». С мая 2024 года суд принял к рассмотрению девять исков Минобороны к «Военторгу» на сумму около 3,7 миллиона рублей, а в начале апреля был подан еще один иск на 317 тысяч рублей.