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Собянин: силы ПВО отразили атаку еще трех летевших на Москву БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные успешно сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, обеспечивая безопасность и проведение необходимых работ.

Ранее Собянин также заявил, что за последние сутки российские силы уничтожили шесть беспилотников, которые пытались проникнуть в московский воздушный простор. Он подчеркнул, что на месте падения этих дронов уже работают службы экстренного реагирования.