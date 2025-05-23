Собянин: силы ПВО отразили атаку еще трех летевших на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные успешно сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, обеспечивая безопасность и проведение необходимых работ.
Ранее Собянин также заявил, что за последние сутки российские силы уничтожили шесть беспилотников, которые пытались проникнуть в московский воздушный простор. Он подчеркнул, что на месте падения этих дронов уже работают службы экстренного реагирования.