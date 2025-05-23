Восемь человек пострадали при атаке БПЛА на Елец

8 человек пострадали при падении БПЛА в Ельце.
В результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и последующего пожара в промышленной зоне города Елец пострадали восемь человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«В результате происшествия пострадали 8 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь. В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности», — написал Артамонов. По словам главы региона, обломки БПЛА также упали на крышу жилого дома, но жильцы были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал.
В Липецкой области ранее уже объявляли угрозу атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе, а также вводили режимы воздушной опасности на территории региона. Аналогичные меры принимались и в других областях, включая Ростовскую и Тульскую, где жителей предупреждали о возможных атаках беспилотников.