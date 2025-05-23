Из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек

В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе и по столице. В четверг минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны. Как отмечалось, 22 беспилотника были сбиты над московским регионом, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской. Кроме того, шесть дронов были нейтрализованы над территорией Брянской области, по четыре — над Тверской и Рязанской, два — над Калужской и один над Белгородской.