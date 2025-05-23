Из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Восемь человек пострадали из-за падения БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
«В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.
Обломки БПЛА, уточнил Артамонов, упали на крышу жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.
Губернатор предупредил, что над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Он призвал оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.
В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе и по столице. В четверг минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны. Как отмечалось, 22 беспилотника были сбиты над московским регионом, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской. Кроме того, шесть дронов были нейтрализованы над территорией Брянской области, по четыре — над Тверской и Рязанской, два — над Калужской и один над Белгородской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.