Артамонов: в Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины подавлены в Липецкой области, проинформировал Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что это произошло в небе над городом Ельцом. По его словам, обломки БПЛА упали в промзоне.
В результате зафиксировано возгорание.
«БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, идёт эвакуация людей», — написал Артамонов в Telegram.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Каменске в Ростовской области.