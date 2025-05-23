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Артамонов: в Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне

Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание.

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины подавлены в Липецкой области, проинформировал Игорь Артамонов.

Губернатор уточнил, что это произошло в небе над городом Ельцом. По его словам, обломки БПЛА упали в промзоне.

В результате зафиксировано возгорание.

«БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, идёт эвакуация людей», — написал Артамонов в Telegram.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Каменске в Ростовской области.