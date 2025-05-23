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Артамонов: Восемь человек пострадали при падении обломков БПЛА в Ельце

В Ельце Липецкой области в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали восемь человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В Ельце Липецкой области в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали восемь человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

— Также обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы, — отметил Артамонов.

Он добавил, что информация об утечке опасных веществ в результате пожара, которая распространяется в Сети, не соответствует действительности. При этом над Ельцом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО), об этом Артамонов сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор Липецкой области сообщил об атаке украинских беспилотников на регион 23 мая, отметив, что обломки дронов упали в промышленной зоне, спровоцировав возгорание. Кроме того, Артамонов не исключил временное ограничение работы мобильного интернета в регионе и объяснил возможные проблемы с доступом в Сеть необходимостью повышения эффективности защиты от БПЛА противника.

Позднее появилась информация о том, что в результате атаки дронов ВСУ на Елец в городе загорелся завод. По данным журналистов, всех сотрудников предприятия эвакуировали, но, по предварительным данным, пострадали четыре человека.