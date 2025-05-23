Артамонов: Восемь человек пострадали при падении обломков БПЛА в Ельце

Он добавил, что информация об утечке опасных веществ в результате пожара, которая распространяется в Сети, не соответствует действительности. При этом над Ельцом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО), об этом Артамонов сообщил в своем Telegram-канале.