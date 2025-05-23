Восемь человек пострадали после атаки БПЛА на промзону Ельца Липецкой области

Жители Ельца Липецкой области пострадали в результате падения фрагментов украинских БПЛА. Киевский режим атаковал город в ночь на 23 мая. После падения обломков дронов в промзоне Ельца начался пожар. Пострадали восемь человек, уведомил губернатор области Игорь Артамонов.
Он сообщил также о падении фрагментов дронов на жилой дом. Жильцов эвакуировали. Среди них пострадавших нет, отметил губернатор. Он подчеркнул, что здание не разрушено, на место прибыли работники экстренных служб.
«В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности», — предупредил Игорь Артамонов.
ВСУ также продолжают совершать налеты на Подмосковье. Вечером 22 мая сообщили об очередной атаке восьми БПЛА. В ночь на 23 мая ликвидировано еще девять дронов.