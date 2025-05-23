Эксперт рассказал о схеме мошенников с фейковыми рабочими чатами

Он отметил, что аналогичный чат может появиться и при мошенничестве в сфере трудоустройства. «Как правило, человека привлекает выгодное предложение о работе с заключением гражданско-правового договора или даже краткосрочного контракта. В ходе переписки в чате с поддельным кадровиком человеку поступает радостная информация о том, что выгодный контракт с ним уже подписан руководством. Теперь осталось только получить его подпись и проавансировать его НДФЛ, а для этого человек должен перевести сумму будущего налога на счет работодателя. Сумму налога, конечно, потом обещают вернуть», — сказал эксперт.