На Чукотке при пожаре погибли пять человек

На Чукотке возбуждено уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в селе Тавайваам, в результате которого погибли пять человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность бытовых электроприборов, сообщает СУ СК РФ по региону.
В момент происшествия в квартире находились девять человек. Четыре человека скончались на месте, еще один умер по пути в больницу. Четверо пострадавших госпитализированы. Следствие проводит осмотр места происшествия, допросы свидетелей и судебные экспертизы по статье о причинении смерти по неосторожности.
«23 мая 2025 года около 03:10 в кухне квартиры, расположенной по ул. Береговой в с. Тавайваам, произошел пожар. Возникшие при пожаре задымление и угарный газ распространились по всей квартире, в которой находились девять человек», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что найдена еще одна жертва отравителя из электричек.