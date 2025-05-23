На Чукотке при пожаре погибли пять человек

В момент происшествия в квартире находились девять человек. Четыре человека скончались на месте, еще один умер по пути в больницу. Четверо пострадавших госпитализированы. Следствие проводит осмотр места происшествия, допросы свидетелей и судебные экспертизы по статье о причинении смерти по неосторожности.