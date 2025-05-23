Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Чукотке при пожаре погибли пять человек

На Чукотке возбуждено уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в селе Тавайваам, в результате которого погибли пять человек.

На Чукотке возбуждено уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в селе Тавайваам, в результате которого погибли пять человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность бытовых электроприборов, сообщает СУ СК РФ по региону.

В момент происшествия в квартире находились девять человек. Четыре человека скончались на месте, еще один умер по пути в больницу. Четверо пострадавших госпитализированы. Следствие проводит осмотр места происшествия, допросы свидетелей и судебные экспертизы по статье о причинении смерти по неосторожности.

«23 мая 2025 года около 03:10 в кухне квартиры, расположенной по ул. Береговой в с. Тавайваам, произошел пожар. Возникшие при пожаре задымление и угарный газ распространились по всей квартире, в которой находились девять человек», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что найдена еще одна жертва отравителя из электричек.