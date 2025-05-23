В Красноярске 10-летнюю нарушительницу на электросамокате сбила машина (видео)

Все случилось 22 мая днем на улице Садовая. Школьница, не спешившись с транспортного средства, переезжала проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент ее сбил автомобиль «Ниссан». От удара девочка подлетела в воздухе и упала на асфальт.