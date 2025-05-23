В ЕС рассказали, что является приоритетом Трампа

«Для Трампа важнее нормализация отношений между США и Россией. Если посредничество в войне на Украине станет для него препятствием, это также может стать аргументом для отказа от такового», — предупредила эксперт в интервью Spiegel. По словам Фишер, Трамп ежедневно «отправляет в Москву по несколько подарков», что, по ее мнению, свидетельствует о желании американского лидера наладить контакт с российской стороной.