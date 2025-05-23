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В ЕС рассказали, что является приоритетом Трампа

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении отношений с Россией, а не на урегулировании украинского вопроса. Такое мнение выразила старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер.

Трамп больше сосредоточен на восстановлении отношений с РФ, чем на Украине.

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении отношений с Россией, а не на урегулировании украинского вопроса. Такое мнение выразила старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер.

«Для Трампа важнее нормализация отношений между США и Россией. Если посредничество в войне на Украине станет для него препятствием, это также может стать аргументом для отказа от такового», — предупредила эксперт в интервью Spiegel. По словам Фишер, Трамп ежедневно «отправляет в Москву по несколько подарков», что, по ее мнению, свидетельствует о желании американского лидера наладить контакт с российской стороной.

Сабина Фишер также отметила, что в Киеве воспринимают личные контакты между президентами США и России как потенциальную угрозу. Эксперт подчеркнула, что без поддержки Соединенных Штатов Украина не сможет противостоять России в военной сфере.

Ранее Reuters сообщал, что разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нанес непоправимый ущерб политическим позициям Украины и Европы. Европейский союз потрясли итоги телефонного разговора, состоявшегося 19 мая. Особое беспокойство вызвали заявления Трампа, сделанные им после беседы с президентом России, передает Vse42.ru. Как отметила Financial Times, его высказывания могут свидетельствовать о возможном намерении отказаться от участия в посредничестве по урегулированию украинского конфликта.