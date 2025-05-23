На Енисейском тракте пожарные устроили пенную атаку, чтобы потушить горючее

22 мая на Енисейском тракте в Емельяновском районе загорелись нежилое здание на площади 220 квадратных метров и ёмкость с дизельным топливом возле него объемом пять кубометров. С пламенем боролись 12 пожарных с помощью трех спецмашин и специальной огнетушащей пены. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Никто не пострадал.