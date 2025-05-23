На Енисейском тракте пожарные устроили пенную атаку, чтобы потушить горючее

В Красноярском крае потушили 29 пожаров за сутки. Для того чтобы справиться с одним из них, сотрудникам МЧС пришлось устроить пенную атаку.
Напомним, это способ тушения горючего, при котором в очаг возгорания подают пену. Она легче нефтепродуктов, поэтому остается на поверхности, перекрывает доступ кислорода и гасит пламя. Заливать водой горюче-смазочные материалы бесполезно.
22 мая на Енисейском тракте в Емельяновском районе загорелись нежилое здание на площади 220 квадратных метров и ёмкость с дизельным топливом возле него объемом пять кубометров. С пламенем боролись 12 пожарных с помощью трех спецмашин и специальной огнетушащей пены. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Никто не пострадал.
Еще одно крупное происшествие случилось в селе Самойловка Абанского района. Там сгорели жилой дом и хозяйственные постройки из-за короткого замыкания. Огонь успел распространиться на площади 237 квадратных метров. С пожаром удалось справиться десяти сотрудникам МЧС. Обошлось без пострадавших.