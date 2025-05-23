Разбойное нападение с угоном автомобиля произошло в Новосибирске на Учительской

Той же ночью в Бердске угнанную машину заметили сотрудники ДПС — водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Требования остановиться были проигнорированы, и госавтоинспекторы начали преследование. Через какое-то время водитель LADA Granta не справился с управлением и врезался в остановочный павильон на 53-м километре Чуйского тракта. Из машины выскочили несколько человек, которые побежали в сторону лесополосы.