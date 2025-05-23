Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разбойное нападение с угоном автомобиля произошло в Новосибирске на Учительской

Подозреваемые задержаны.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске на улице Учительской был избит 34-летний мужчина, также нападавшие похитили его автомобиль LADA Granta и скрылись. О разбойном нападении сообщили полицейским.

Той же ночью в Бердске угнанную машину заметили сотрудники ДПС — водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Требования остановиться были проигнорированы, и госавтоинспекторы начали преследование. Через какое-то время водитель LADA Granta не справился с управлением и врезался в остановочный павильон на 53-м километре Чуйского тракта. Из машины выскочили несколько человек, которые побежали в сторону лесополосы.

«Пытаясь догнать злоумышленников, сотрудники полиции неоднократно подавали команды остановиться, на что граждане не реагировали. Для задержания и понуждения подозреваемых прекратить противоправные действия автоинспекторы произвели несколько выстрелов в воздух из табельного оружия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате преследования был задержан 27-летний новосибирец, который управлял автомобилем. Впоследствии были задержаны и остальные подозреваемые — все они заключены под стражу. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, а против находившегося за рулём угнанной машины ещё и несколько административных дел.