Разбойное нападение с угоном автомобиля произошло в Новосибирске на Учительской

В Новосибирске на улице Учительской был избит 34-летний мужчина, также нападавшие похитили его автомобиль LADA Granta и скрылись. О разбойном нападении сообщили полицейским.
Той же ночью в Бердске угнанную машину заметили сотрудники ДПС — водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Требования остановиться были проигнорированы, и госавтоинспекторы начали преследование. Через какое-то время водитель LADA Granta не справился с управлением и врезался в остановочный павильон на 53-м километре Чуйского тракта. Из машины выскочили несколько человек, которые побежали в сторону лесополосы.
«Пытаясь догнать злоумышленников, сотрудники полиции неоднократно подавали команды остановиться, на что граждане не реагировали. Для задержания и понуждения подозреваемых прекратить противоправные действия автоинспекторы произвели несколько выстрелов в воздух из табельного оружия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В результате преследования был задержан 27-летний новосибирец, который управлял автомобилем. Впоследствии были задержаны и остальные подозреваемые — все они заключены под стражу. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, а против находившегося за рулём угнанной машины ещё и несколько административных дел.