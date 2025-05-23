Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесовоз обрушил очередной мост в Приморье

Мостопад-2025 продолжается в Приморском крае. В социальных сетях распространяют информацию, что мост в 20 километрах от села Мельничное провалился под тяжестью лесовоза, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Водитель грузового транспорта не пострадал, но мост разрушен окончательно. Судя по видеозаписям с места событий, которые расходятся по новостным telegram-каналам, провалившийся мост был хлипким и деревянным: «как будто строило не государство, а бобры», — иронично отмечает один из пользователей. Другие шутят, что разрушенное сооружение можно восстановить, так сказать, не отходя от кассы — из материалов, которыми был гружен лесовоз.

Проезд между сёлами Мельничное и Рощино временно отсутствует.

О разрушении другого моста возле Мельничного сообщалось ещё 5 февраля. Мост погиб тоже под лесовозом, а человеческих жертв удалось избежать.

Проблема аварийных мостов в Приморье многолетняя и какая-то неразрешимая, потому что темпы ремонта старых и строительства новых мостов по плану отстают от «графика разрушений» — ежегодно в регионе рушится более десятка мостов, объёмы строительства и капитального ремонта куда более скромны. Вмешательство надзорных и следственных органов системно проблему не решает.

Количество аварийных мостов в регионе запредельное настолько, что это делает невозможным соблюдение ограничений на движение большегрузов по этим мостам: не получается проложить путь из пункта А в пункт Б таким образом, чтобы на пути не попалось ни одного участка, куда грузовикам заезжать запрещено. Поэтому система весогабаритного контроля на дорогах бессильна, водителям даже был предложен «абонемент на нарушения» — доплата за постоянное движение по дорогам с перегрузом.