Лесовоз обрушил очередной мост в Приморье

Водитель грузового транспорта не пострадал, но мост разрушен окончательно. Судя по видеозаписям с места событий, которые расходятся по новостным telegram-каналам, провалившийся мост был хлипким и деревянным: «как будто строило не государство, а бобры», — иронично отмечает один из пользователей. Другие шутят, что разрушенное сооружение можно восстановить, так сказать, не отходя от кассы — из материалов, которыми был гружен лесовоз.
Проезд между сёлами Мельничное и Рощино временно отсутствует.
О разрушении другого моста возле Мельничного сообщалось ещё 5 февраля. Мост погиб тоже под лесовозом, а человеческих жертв удалось избежать.
Проблема аварийных мостов в Приморье многолетняя и какая-то неразрешимая, потому что темпы ремонта старых и строительства новых мостов по плану отстают от «графика разрушений» — ежегодно в регионе рушится более десятка мостов, объёмы строительства и капитального ремонта куда более скромны. Вмешательство надзорных и следственных органов системно проблему не решает.
Количество аварийных мостов в регионе запредельное настолько, что это делает невозможным соблюдение ограничений на движение большегрузов по этим мостам: не получается проложить путь из пункта А в пункт Б таким образом, чтобы на пути не попалось ни одного участка, куда грузовикам заезжать запрещено. Поэтому система весогабаритного контроля на дорогах бессильна, водителям даже был предложен «абонемент на нарушения» — доплата за постоянное движение по дорогам с перегрузом.