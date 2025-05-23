Лесовоз обрушил очередной мост в Приморье

Количество аварийных мостов в регионе запредельное настолько, что это делает невозможным соблюдение ограничений на движение большегрузов по этим мостам: не получается проложить путь из пункта А в пункт Б таким образом, чтобы на пути не попалось ни одного участка, куда грузовикам заезжать запрещено. Поэтому система весогабаритного контроля на дорогах бессильна, водителям даже был предложен «абонемент на нарушения» — доплата за постоянное движение по дорогам с перегрузом.