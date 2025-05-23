Суд приговорил к 6 годам соучастника мошенников с Украины и взыскал 5,7 млн руб

Суд завершил рассмотрение дела о телефонном мошенничестве. Так, один из соучастников преступников с Украины приговорен к шести годам лишения свободы. Кроме того, с него взыскали порядка 5,7 миллиона рублей, следует из судебных материалов.
Дело связано с одним из депутатов Госдумы. Мошенники обманули парламентария на 5,8 миллиона рублей. Злоумышленники собирали деньги на якобы благие поступки. Преступная группа получила номера «руководителей органов власти и управления РФ» и сообщала жертвам ложные сведения.
«Признать Корякина Д. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — цитирует ТАСС данные суда.
Злоумышленники, тем временем, пытаются нажиться и на простых людях. Они начали отправлять сообщения с оповещениями о якобы выплатах ко Дню защиты детей.