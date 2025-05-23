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Восемь человек пострадали при падении обломков беспилотника в Ельце

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в промышленной зоне Ельца, Липецкой области, в результате чего восемь человек получили травмы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в промышленной зоне Ельца, Липецкой области, в результате чего восемь человек получили травмы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«В результате падения БПЛА и последующего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек, которым оказывается необходимая медицинская помощь. В сети распространяется информация о возможной утечке опасных веществ после пожара, однако эти данные не соответствуют действительности», — отметил он в своем телеграм-канале.

Артамонов также добавил, что обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Здание не было разрушено, жильцы были эвакуированы без происшествий. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.

Губернатор также сообщил, что системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны продолжают функционировать в районе города.