Восемь человек пострадали при падении обломков беспилотника в Ельце

«В результате падения БПЛА и последующего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек, которым оказывается необходимая медицинская помощь. В сети распространяется информация о возможной утечке опасных веществ после пожара, однако эти данные не соответствуют действительности», — отметил он в своем телеграм-канале.