Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артамонов: из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек

Кроме того, обломки беспилотника упали на крышу дома.

Восемь человек получили травмы из-за падения беспилотного летательного аппарата, а также последовавшего за ним возгорания в промзоне Ельца, проинформировал Игорь Артамонов.

Губернатор Липецкой области уточнил, что пострадавшим оказывается медпомощь.

«В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram.

По его словам, обломки беспилотника также упали на крышу дома. Жителей эвакуировали.

«Пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы. Над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО», — говорится в публикации.

Ранее Артамонов заявил, что в Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне.