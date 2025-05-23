Артамонов: из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек

Восемь человек получили травмы из-за падения беспилотного летательного аппарата, а также последовавшего за ним возгорания в промзоне Ельца, проинформировал Игорь Артамонов.
Губернатор Липецкой области уточнил, что пострадавшим оказывается медпомощь.
«В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram.
По его словам, обломки беспилотника также упали на крышу дома. Жителей эвакуировали.
«Пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы. Над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО», — говорится в публикации.
Ранее Артамонов заявил, что в Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне.