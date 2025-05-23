В Забайкалье летит самолет для вызова искусственных осадков

В Забайкальском крае готовится к вылету самолет для вызова искусственных осадков. В Читу отправлен зондировщик Ан-26 «Циклон». Как сообщил начальник Авиалесоохраны Алексей Панов в эфире телеканала ОТР, также планируются взрывные работы для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных районах: «Мы ожидаем облачности и будем пытаться вызвать осадки. Самолет Ан-26 готовится к выполнению задач и должен прибыть в Читу в начале недели».