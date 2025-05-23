В Забайкалье летит самолет для вызова искусственных осадков

В Забайкальском крае готовится к вылету самолет для вызова искусственных осадков. В Читу отправлен зондировщик Ан-26 «Циклон». Как сообщил начальник Авиалесоохраны Алексей Панов в эфире телеканала ОТР, также планируются взрывные работы для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных районах: «Мы ожидаем облачности и будем пытаться вызвать осадки. Самолет Ан-26 готовится к выполнению задач и должен прибыть в Читу в начале недели».
Панов отметил, что весенние пожары всегда возникают по вине человека, поэтому для предотвращения таких случаев было установлено более 100 фотоловушек, чтобы ограничить доступ людей в леса.
Вчера министр природы края Павел Волжин сообщил @chitaru75, что на данный момент нет подходящих облаков для вызова искусственных осадков: «Мы ведем переговоры с федеральными Рослесхозом и Авиалесоохраной. В последний раз мы отправляли запрос в середине мая и получили развернутый ответ о необходимых параметрах для формирования осадков. Сейчас мы снова готовим обращение».
Согласно информации из федеральной авиалесоохраны, за последние семь лет подходящие условия для вызова дождя наблюдались только с 6 июня. Для успешной работы самолета требуются кучево-дождевые облака, а попытки вызвать дождь до начала июня приведут лишь к повышению влажности.
Ранее сообщалось, что лесной пожар отогнали на три километра от кромки возле Новой в Забайкалье.